كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - مركز اعداد القادة يعلن عن تدريبات للعاملين بالقطاع الحكومى بالأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

أعلنت نعمة حجاج حسانى مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، عن البرامج التدريبية التى ينفذها مركز إعداد القادة للعاملين بالقطاع الحكومى خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار النهوض بمستوى العاملين بالجهاز الادارى للدولة.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب، أن البرامج المقدمة للعاملين تشمل برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية، والإعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام، وتنمية مهارات شاغلى وظائف الإدارة العليا، ومجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية وتشمل "برنامج قانون الخدمة المدنية، وبرنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية، وبرنامج ادارة الموارد البشرية، وبرنامج الخدمات الحكومية والتحول الرقمى، وبرامج البروتوكول والمراسم، ومفاهيم التخطيط الفعال من التصميم إلى التنفيذ، وادارة الجودة الشاملة، والأسلوب العلمى لتشخيص وحل المشكلات، وبناء وإدارة العمل".

وتابعت حسانى أن البرامج تشمل مجموعة برامج الادارة التخصصية وتتضمن برامج أخصائى شئون مالية، وأخصائى تدريب، وأخصائى تنظيم، وأخصائى شئون قانونية، وأخصائى تفتيش مالى وإدارى، وإدارة المخازن والرقابة على المخزون السلعى، وعلاقات عامة ومراسم، وأخصائى ترتيب وموازنة الوظائف، وأخصائى شكاوى وتفتيش، وأخصائى نظم المعلومات الإدارية.

كما توجد برامج حسب المسار الوظيفى وتتضمن برامج العقود الإدارية، ونظام التأمين الاجتماعى، القرار الإدارى واجراءات التقاضى، وتوجد مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج ميكروسوفت ، والاحصاء وتحليل البيانات، والتأهيل المتكامل، أساسيات الحاسب الآلى، وقواعد البيانات، والشبكات والصيانة.