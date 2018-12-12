كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - أسعار الأسماك اليوم .. و«البلطي» بـ23 جنيها

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بشكل طفيف داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 23 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 سجل 20 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ35 جنيهًا، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و35 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك الثعابين 140 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ44 جنيهًا، والمكرونة السويسي بـ66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيهًا، والكابوريا بـ120 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و300 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا.