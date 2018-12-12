كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - ضبط صابون غير مطابق للمواصفات بالوادي الجديد

تمكنت مباحث التموين بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط كميات من الصابون السائل غير المطابق للمواصفات، بأحد المحال التجارية بمدينة الخارجة.

وقال المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، إن مباحث التموين بالتنسيق مع المديرية شنت حملة على الأسواق والمحالات التجارية، تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من الصابون السائل بــ50 كرتونة، لعدم مطابقته للمواصفات الفنية.

وأشار السيد أنه تم تحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات، لافتا إلى أن المديرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية تكثف حملاتها على الأسواق والمحال، للتأكد من الالتزام بالأسعار والقضاء على جشع التجار.