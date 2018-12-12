كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - فتاة تسجن خطيبها الإماراتي بسبب رسالة على واتساب

مازَحَ شاب إماراتي، خطيبته، من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولكن لم يعلم أن الأمر سينتهي به في السجن ودفع غرامة مالية ضخمة.

الشاب الإماراتي بممازحة خطيبته خلال حديثهما على "واتساب"، ووصفها على سبيل المزاح بأنها "حمقاء"، وعلى الرغم من ادعائه أنه استخدم هذه الكلمة بطريقة مزاح، إلا أنها اعتبرت ذلك إهانة وقدمت دعوى قضائية ضده، وذلك وفقًا لـصحيفة الإمارات اليوم.

وبعد لجوء الفتاة إلى القضاء، حُكم على الرجل الإماراتي بالسجن لمدة 60 يومًا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم إماراتي في أبو ظبي بسبب الإساءة إلى خطيبته.

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي بناء على رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه واحدة من عدة دعاوى قضائية مرفوعة بسبب رسائل مزاح على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبحسب حسن الريامي، الاستشاري القانوني، فإن أي محتوى يتم إرساله على وسائل التواصل الاجتماعي أو خدمات الرسائل من الممكن أن يُحاكم عليها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا ينطبق على الرسائل المرسلة عن قصد أو عن طريق الصدفة.