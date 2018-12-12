أخطاء يجب تجنبها عند الوقوف في المطبخ

هناك الكثير من العادات التي تسلكها الكثير من السيدات عند تجهيز الطعام، ومن تلك العادات، جزء صحيح وأخر خطأ، وهي ما تتسبب في سرعة فساد الطعام أو فقدان فوائده، ومن ضمن تلك الأخطاء.

- خروج الطعام من الفريزر ووضعه على الرخامة أو الحوض، وهذا يؤدي إلى تكاثر البكتيريا بشكل سريع، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة الغرفة، والصحيح هو خروج الطعام من الفريزر وتركه بالثلاجة.

- استخدام الأطباق المستخدمة في وضع "الأطعمة النية"، بالأكلات المطبوخة.

- عدم استخدام الأطباق أو الرخامة في تقطيع اللحوم، ولكن يجب استخدام مقطع مخصوص للحوم فقط.

- تغيير الأسفنجة أو القماشة المخصصة لتصفية الأطباق.

- عدم مسح الأطباق والأكواب والملاعق بفوطة واحدة.

- يفضل عدم غسل اللحوم قبل طهيها، وذلك لأنه يساعد في انتشار بكتيريا "السالمونيلا"، والتي تسبب تسمم غذائي.

- يجب غسل اليدين قبل طهي الطعام وخاصة الخضروات إذا كنتي تلمسين اللحوم "نية".

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