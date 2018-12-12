إليسا تعد جمهورها بمفاجأتين في العام الجديد: "مستعدين؟"

وعدت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها بمفاجأتين في العام الجديد، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا في تدوينتها: "لدي مفاجأتين لكم قبل العام الجديد، وسأعلن الأولى يوم الجمعة.. هل أنتم مستعدون؟".

ورجح متابعو إليسا أن مفاجأتيها قد يكونا حفلة أو جلسة تصوير جديدة أو ظهور جديد في برنامج تليفزيوني، وهو ما لم تحسمه المطربة اللبنانية.

وكانت إليسا قد طرحت كواليس تسجيل أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، قبل أيام، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، والتي أفصحت من خلالها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وعلاجها منه.

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