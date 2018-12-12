نصائح بسيطة حتى لا تقعي في فخ االإسراف في البقالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ من النوع الذي يقضي وقتًا طويلاً داخل محلات السوبر ماركت، عند تسوّق مستلزمات المنزل المختلفة، وتشُكّين في نهاية المطاف، من إغداق الكثير من الأموال، التي ترين أنّه كان من الممكن ادخار جزء كبير منها، لإنفاقها على أمور أخرى، أكثر أهمية، فلكِ أنْ تتّبعي تلك النصائح، لتوفّري ما تنفقيه أسبوعيًا على البقالة:

- شراء اللّحوم مخفّضة السعر.

- التسوّق كلّ أسبوعين.

- شراء الخضروات، التي تكون متوافرة في موسم زراعتها.

- الإعداد والتخطيط بشكل مُسبق للوجبات المختلفة.

- حصر وإعداد قائمة بكلّ الأشياء الموجودة في حجرة المؤن.

- تجنُّب الذّهاب بشكل يوميّ إلى المحال التجارية.

- شراء "النسخ الرجالية" من المنتجات، مثل الشامبو، وغسول الجسم، لأنّها غالبًا ما تكون أرخص من نظيرتها، التي تُخصَّص للسيدات.

- التحقّق من السّعر لكلّ 100 غرام.