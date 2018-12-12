حلا نورة: لهذا السّبب أرفضُ الزّواج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة الكويتية، حلا نورة، عن سبب عزوفها عن الزّواج، مشيرة، إلى أنّها مقتنعة تمامًا، أنّه مشروع فاشل، لأنّه يتسبّب في الكثير من المتاعب النفسية.

واتّضح ذلك، من خلال ردّها على طلب أحد متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، الزّواج منها، مُعربة عن رفضها القاطع للفكرة، مشيرة، إلى أنّها سعيدة، وهي تعيش بمفردها.

وقالت نورة، في مقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "ممكن أطلب إيدك.. لا ليش ما أبي زواج.. الزواج ما يجيب إلا العلة وعوار القلب.. مكتفية بذاتي أنا الحمد لله رب العالمين".

وكانت الفنانة الكويتية، حلا نورة، قد فاجأت جمهورها بتراجعها عن قرار الاعتزال، بعد مرور حوالي شهر فقط من اتّخاذه، موضّحة، أنّ السّبب الحقيقيّ، الذى دفعها للاعتزال، هو مرورها بحالة نفسية سيئة.

وجاء ردّها صادمًا، على إحدى متابعاتها، التي سألتها عن سبب حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية، بعد اعتزالها، قائلة: "لا مو معتزلة قاعدة على قلوبكم".

وكشفتْ عن سبب اتّخاذها لقرار الاعتزال، لمتابعة أخرى، مُعلّقة: "لا حبي ما راح أعتزل وصحيح قلت لأن كنت أمر بضغظ نفسي شديد والحين تراجعت عن قراري أنا إنسانه ناجحة وراح أكمل نجاحاتي".