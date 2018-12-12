هل يستفزّ برنامج "الأكيل" الفقراء؟ شاهدي ردّ مراد مكرم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الإعلاميّ المصريّ، مراد مكرم، على الانتقادات التي وُجّهتْ له ولبرنامجه "الأكيل"، الذي يتناول من خلاله العديد من الأكلات، التي تقدّم في مطاعم "الخمس نجوم"، ويقوم بتقييمها للمشاهدين.

وكانت انتقادات قد وُجّهت للبرنامج، لعرضه العديد من الأطعمة، والاكلات التي تخاطب الطبقة الغنية في مصر، وتستفزّ مشاعر البُسطاء.

وتحدّث مراد، في تصريحات خاصّة لـ"فوشيا" عن فضل برنامج "الأكيل" عليه، مشيرًا، إلى أنّه سبب شهرته، بعد تاريخه الطويل في مجال الإعلام، منذ عام 1998.

وكشف مكرم، أنّ الأسباب والظروف السياسية، هي التي جعلته يقدّم برنامج "الأكيل"، موضحًا، أنّه أوّل إعلاميّ طرح فكرة تقنين عربيات أكل الشباب في الشوارع، وضرورة الاهتمام بجميع طبقات المجتمع المصريّ، وتقديم الخدمات، والبرامج التي تخاطب كلّ الطبقات.