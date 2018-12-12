أغسطس الانفصال.. 16 حالة طلاق بين المشاهير صدمتْ الجمهور في 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طوى عدد من المشاهير، والفنانين، والإعلاميين، عام 2018، الحافل بالأحداث والأزمات، سواء الفنية، أو الشخصية، بصدمة الجمهور العربيّ، ومحبيهم، بخبر انفصالهم بشكل نهائيّ، وربّما تجاوز ارتباط البعض الخمسة عشر عامًا، دون أسبابٍ تُذكر.

وكان العام الذي يودّعنا، منصّةً لإعلان عدد من الفنانين، طلاقهم الذي ظلّ طيّ الكتمان لمدة طويلة، إذْ كشف عدد منهم طلاقه الذي جرى قبل أعوام أو أشهر، واحتفظوا بسرّ الانفصال، وإخفائه عن الجمهور، حتى الإعلان خلال الأشهر الأخيرة، فيما كان شهر أغسطس الأكثر استيعابًا لهذه الحالات.

وفي التقرير التالي، رصدتْ "فوشيا" أبرز وأشهر حالات الطلاق بين المشاهير، التي وقعتْ خلال عام 2018.

اللبنانية ليلى عبدالله

في فبراير أعلن الممثل الكويتيّ، عبدالله عباس طلاقه من الممثلة اللبنانية، ليلى عبدالله، بعد شهرين من زواجهما، وقال خلال لقاء ببرنامج "كشف حساب"، مع الإعلامية مي العيدان، إنّهما انفصلا بشكل رسميّ، وإنّه حصل على وثيقة طلاقهما.

سمر أبو شقة

وفي شهر مارس الماضي، أعلن الفنان المصريّ، تامر عاشور، انفصاله عن زوجته، سمر أبو شقة، بعد زواج قصير لم يدم سوى شهر، مشيرًا، إلى أنّ الانفصال وقع بعد حوالي شهر واحد من الزّواج، ويعود ذلك إلى الاختلاف الشّديد في الطّباع الشخصية.

إيناس عزالدين

صدمتْ الفنانة إيناس عز الدين جمهورها، في مارس، بخبر انفصالها عن زوجها، الفنان أحمد قمر، بعد سنوات طويلة من الزّواج، مؤكّدة، استمرار علاقتهما كأصدقاء.

وكتبتْ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعىّ "فيسبوك": "أعلن انفصالي عن زوجي أحمد قمر بكل حب وود واحترام وتقدير ممكن نكون اختلفنا كأزواج أننا نكمل مع بعض أو النصيب وقف لحد كده، بس هيفضل صديق عمري كله".

منة حسين

وفي مايو، أعلن الفنان أحمد فهمي أيضًا، انفصاله عن زوجته منّة، ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، في هدوء تامّ، بعد زواج استمر ثلاث سنوات.

شيرين المنزلاوي

وفي شهر يونيو، أعلن الفنان طلعت زكريا، انفصاله عن زوجته الثانية، شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، بعد زواج استمر تقريبًا 10 سنوات، مشددًا، على أنّ الطلاق وقع في هدوء تامّ، وبموافقة الطرفين، فالعشرة بينهما كبيرة، وهي التي ساعدتْ على إنهاء الأمر على قدر عالٍ من الاحترام.

رانيا يوسف

وفي منتصف العام الجاري (يونيو)، صدمتْ الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها، طارق عزب، رغم ظهوره خلال الأشهر الماضية معها في عدد من البرامج، على سبيل المثال، برنامج "من الدوبلكس"، مع الدّمية الشّهيرة، أبلة فاهيتا، وكان واضحًا التفاهم والانسجام والحبّ بينهما، كما وجّه لها رسائل، خلال حلولها ضيفة في برنامج "أنا وأنا"، عبّر من خلالها عن حبّه لها ولشخصيتها الطيبة، كذلك دائمًا، ما يظهر معها في الحفلات والمهرجانات، ليدعمها.

مي سليم

المفاجأة الغريبة، أنّ الفنانة مي سليم، أعلنت طلاقها في شهر يوليو، قبل أن تُكمل شهر العسل مع زوجها، الفنان الممثل، وليد الفواز، إذْ أعلن الأخير انفصاله عنها، بعد 26 يومًا من زفافه عليها.

وكتب فواز، عبر حسابه على موقع تبادل الصور"انستجرام"، قائلا: "الحمد لله رب العالمين.. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم".

هند البلوشي

كما أعلن الفنان مشاري العوضي، طلاقه رسميًّا من الفنانة، هند البلوشي، في أغسطس الماضي، عبْر بيان نشره في حسابه الرسميّ على إنستغرام، مؤكدًا، أنّ الطلاق وقع قبل عامين، ولكنّه لم يفصح عنه، منعًا لتدخلات الآخرين في حياته الشخصية والعائلية.

حليمة بولند

وفي الشّهر نفسه، أعلنتْ الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، طلاقها بعد شهرين من زفافها على المحامي، عبدالرازق العنزي، دون ذكر الأسباب.

غادة عادل

وفي أغسطس أيضًا، وجّهتْ الفنانة غادة عادل، صدمة لجمهورها، بعد إعلان انفصالها رسميًا، عن المخرج، مجدي الهواري، بعد زواج استمرّ 20 عامًا، كاشفة عن أنّ انفصالها جرى قبل عام، والذي أثمر عن 5 أبناء.

انفصال غادة عادل، ومجدي الهواري، وقع منذ رمضان 2017، في الوقت الذي طاردتهما شائعات الطلاق بقوّة، والتي قيل وقتها، إن بينهما خلافات، والانفصال وقع بشكل غير رسميّ، إلا أنّهما كانا ينفيان الأمر.

ناهد السباعي

وقبل أنْ يرحل شهر أغسطس، احتفلتْ الممثلة ناهد السباعي، بعقد قرانها، وقرّرتْ إقامة حفل زفافها بعد أيام قليلة من عقد القران، إلا أنّها فاجأت جمهورها بإلغاء حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، بعد أنْ وقع الخلاف بينها وبين عريسها، ليتمّ الطلاق بينهما بموازاة اعتذارهم من المدعوين إلى حفل الزّفاف.

إيمان الطوخي

أعلن الفنان المصريّ، تامر عبدالمنعم، انفصاله عن زوجته أمينة الطوخي، في أغسطس أيضًا، بعد زواج استمرّ لمدّة عام، وأربعة أشهر فقط، وكتب تامر عبر فيسبوك: "بكل أسف لسبب أو لآخر انفصلت عن زوجتي بعد زواج سنة وأربعة أشهر".

ياسمين صبري

وخلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية الفنانة، إسعاد يونس، أعلنتْ النجمة ياسمين صبري لجمهورها، بأنّها متزوجة من شخص اسمته "دودي"، منذ 5 سنوات، وتمّ لاحقًا تأكيد طلاقها منه، بدون كشف الأسباب.

السورية سارة نخلة

وفي أواخر شهر أكتوبر، أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود، الانفصال عن زوجته الفنانة السورية، سارة نخلة، بعد زواج استمرّ3 سنوات، بسبب خلافات أُسرية وقعتْ بينهما.

شعيب راشد

وأعلن الإعلاميّ الكويتيّ، شعيب راشد في نوفمبر، انفصاله عن زوجته، بعد أشهر معدودة، لينضمّ إلى قوائم المنفصلين، مؤكدًا، أنّ عملية الارتباط لم تكن موفقة باختياره، حيث لم ينسجمْ مع شخصية عروسته.

ياسمين عبدالعزيز

وفي شهر نوفمبر الماضي، وجّهتْ الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، صدمة قوية لجمهورها، إذْ أعلنتْ طلاقها رسميًا، من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام 17 عامًا، في بيان رسميّ، تناولته جميع الصّحف، والمواقع الإخبارية، والمحطّات الإخبارية، كاشفة عن أنّ الانفصال جرى قبل عام.