الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالة غير مُوفّقة في حفلة الكويت

أحيت أمس الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلة غنائية ضخمة في الكويت، وأرتدت فستانًا من تصميم مرمر حليم

وعلى الرغم من أن الفستان جاء لافتا، إلا أنه ورغم أناقته، شملت إطلالتها أخطاء، فالجزء العلوي من الفستان كان واسعا فيبدو أنها لم تختار المقاس المناسب للفستان، فبدت الأكمام واسعة بشكل لافت، وكان التصميم في حاجة إلى إعادة ضبطه بحيث يكون مُجسّم على الذراعين.