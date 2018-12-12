كيفية تنسيق اللون الجملي بأناقة عالية في ملابس شتاء 2019

القاهرة - لايف ستايل
اللون الكاميل أو الجملي من درجات الألوان الفاتحة المميزة التي تناسب فصل الشتاء وبرودته، حيث بإمكانك اللعب بالدرجة التي تريدينها واعتمادها مع ألوان أخرى تليق بها، وفي هذا الخبر سنكشف كيف ترتدين درجات لون الكاميل في الشتاء بأناقة عالية.
يليق اللون الكاميل جداً مع الجاكيتات الطويلة، ويعتبر اللون الأكثر رواجاً على الإطلاق بالنسبة لموضة الجاكيتات الشتوية وألوانها، لذا اعتمادك له سيجعل إطلالتك مفعمة بالرقي والحيوية.
أيضاً التنانير والبلوزات باللون الكاميل رائعة وأنثوية جداً، وفي الغالب تكون البلوزات صوفية ناعمة ودافئة، والتي بإمكانك من خلالها الاستغناء عن ارتداء الجاكيت كونها دافئة وستمنحك المظهر الأنيق المطلوب.
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