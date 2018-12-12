النمط البوهيمي ساحر وحيوي، ويوحي بأسلوب حياة غير تقليدي، وتعتبر الأزياء البوهيمية ذات سيط واسع الانتشار كخط موضة مثالي منفرد بنفسه، فإذا كنتِ من محبات هذا الأسلوب الرائع لقطع الملابس، تعرفي على 7 إطلالات بوهيمية هي موضة شتاء 2019.

مزيج الألوان الداكنة والفاتحة في نفس الإطلالة

أول شيء يخطر في بالك عند سماعك كلمة الملابس البوهيمية هو الألوان المتعددة والزاهية، لكن هذا الموسم كانت قاعدة الألوان على غير المعتاد، إذ جمعت ما بين الألوان الفاتحة والألوان الداكنة والتي تمنحك مظهر ساحر.

الأزياء البوهيمية الصوفية

الملابس الصوفية والمنسوجة تشجعك على اختيار اللوك البوهيمي والذي سيمنحك الدفئ في الأجواء الباردة، وتعتبر البلوزات الفضفاضة والسترات الصوفية والمعاطف قطع مثالية لهذا الشتاء.

الأزياء البوهيمية المنقوشة

أنماط الملابس المطبوعة وذات النقوش رائجة جداً هذا الموسم، وتمثل جزء كبير من موضة موسم شتاء 2019.

الملابس البوهيمية الفضفاضة

إذا فكرتِ في اعتماد الملابس البوهيمية في إطلالاتك، فلابد وأن تختاري القطع الواسعة والفضفاضة منها، لهذا ستجدين الكثير من القطع المتاحة أمامك للاختيار.

القطع البوهيمية التريكو مع الجاكيتات الجلدية

بإمكانك الحصول على إطلالة شبابية عصرية لا مثيل لها، من خلال جمعك ما بين الملابس البوهيمية التريكو البسيطة والجاكيتات الجلدية الفخمة.

الإكسسوارات البوهيمية

بشكل عام الإكسسوارات تساعد على اكتمال الإطلالة وجعلها أكثر جمالاً، وفيما يخصّ الإكسسوارات البوهيمية، فاختاري القلائد والأقراط والخواتم والأساور أو حتى الأوشحة التي تناسب إطلالتك.

الأحذية البوهيمية

الأسلوب البوهيمي للأحذية مميز على وجه التحديد، اختاريه بكعب أو بدون حسب رغبتك وإطلالتك.