تعرفي على طرق تطبيق المكياج لإطلالة مميزة

إذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج مميز وخلّاب لا تقتصر على المناسبات والسهرات فقط، وإنما الإطلالات اليومية أيضاً، واليوم سنقدم لكِ طريقتين مختلفتين لعمل مكياج وجه كامل للأيام العادية والمناسبات.

مكياج وجه كامل للإطلالات اليومية

مكياج وجه كامل وناعم

بشكل عام للإطلالات الصباحية واليومية اختاري الألوان الفاتحة التي ستمنحك مكياج خفيفو ناعم، واكتفي باعتماد الآيلاينر بخط رقيق على الجفن.



طبّقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك الطبيعي لتحصلي على بشرة مشرقة.

ألوان ظلال العيون كالباستيل والبرونزي والبني الفاتح هي الأنسب للإطلالات اليومية، طبّقيها بالطريقة التي تحبينها على جفنك.

لتعزّزي جمال عينيكِ، قومي بتحديدها بدءً من الزاوية الداخلية وصولاً للخارجية بخط رقيق.

كثّفي رموشك بالماسكارا.

طبّقي البلاشر المشمشي الفاتح على وجنتيكِ.

لوّني شفاهك بأحمر الشفاه البيج أو البني الفاتح.

مكياج وجه كامل للسهرات

مكياج السهرة يتميز بألوانه القوية الداكنة واللمّاعة، والتي ستضفي على إطلالتك الجاذبية الإثارة المطلقة.

طبّقي ظلال العيون بلونين غامقين، الأول على الزاوية الداخلية للعين وصولاً للمنتصف، والثاني عغامق على بقيّة العين وصولاً للخارج.

ارسمي آيلاينر بشكل عيون القطة على جفنك، ومن ثم اعتمدي الرموش الصناعية لتحصلي على إطلالة ساحرة.

بالنسبة لمكياج الشفاه، قومي بتطبيق أحمر الشفاه العنّابي أو البنفسجي أو الأحمر.