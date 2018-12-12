حقائب إيلي صعب الجديدة لموسم شتاء 2019

القاهرة -لايف ستايل
طرح المصمم إيلي صعب مجموعة من الحقائب الجديدة لموسم الشتاء، وتعتمد هذه المجموعة على حقائب بدرجات اللون الأحمر واللون الأسود وقطعة واحدة من اللون الذهبي، واستخدم جلد الحقائب بالطبعات الدارجة مثل طبعة جلد التمساح والثعبان.
وتحتوي مجموعة حقائب شتاء 2019 من ايلي صعب على قصات متنوعة، مثل حقيبة الكلتش، والكروس بودي، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة ذات المقبض الصغير، وحقائب الخصر.
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