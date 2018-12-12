تعرفي على أصول وقواعد اتيكيت التعامل مع الزوج العنيد

الزوج العنيد هو زوج متمسك برايه دائما لا تحاولى ابدا ان تفرضى رايك عليه او ان تظهرى له ان شخصيتك قويه فكل محاولاتك ستنتهى بالفشل ولا تتخيلى انك تستطيعين مواجهه العند بالعند سينتصر فى النهايه و ستكون محاولتك اشبه بمن يحاول تحريك الجبل بيده الفارغه



هذا الصنف من الرجال لا يعرف كلمه اليأس يعشق النظام و يرى رايه دائما صواب و يحتاج عند معاملته لقليل من الذكاء و الفن

احتفظى بانوثتك معه فالرجل العنيد لا يرى اى انوثه فى المراه العنيده لا تخرجى عن نظامه و تعليماته و عبرى عن حبك له و ثقتك فيه و فى افكاره و لا تحاولى الجدال معه او النقاش الحاد كما قلنا هو سيتمسك برأيه مهما حدث

و لتفادى ذلك يجب ان يكون اسلوبك معه هادئا و حديثك مقنعا و تكون كلماتك عباره عن ابداء رأى و ليس فرض رأى و الفرق شاسع و ان كنتى تريدين ان يغير رأيه فى موضوع ما فأستعملى معه اسلوب الاقناع المنطقى و ليس الجدال و احذرى من الاستخفاف برايه او الشكوى منه و اتركى له دائما حق الاختيار ولا تضعيه امام الامر الواقع

طريقه معامله الزوج المراهق

فى كل مكان عينه تنظر الى النساء لا يكتفي بالنظر إلي زوجته و قد يكون لديه مغامرات نسائية قبل الزواج و بعضهم من الممكن ان تجدين أدلة على مغامراته ان بحثتى



و نحن لا ننصحك ابدا بتفتيش ملابس او هاتف زوجك فهذا دليل على عدم ثقتك فى نفسك و المرأه الراقيه يجب ان تكون واثقه فى نفسها و جمالها و شخصيتها و هذا النوع من الرجال يعانى من نقص يجعله يحتاج ان يشعر بأن النساء ما زالت تريده بالرغم من انه تزوج



ولذلك يسعى إلى البحث عن الاخريات لتعويض ذلك النقص و هنا يجب ان تكونى واثقه من نفسك و تعوضى انتى ذلك النقص له عن طريق الاهتمام بنفسك و مظهرك و منزلك و تغييرك لاسلوبك معه و ابعدى عن كل ما لا يحبه و افعلى ما يحبه تعاملى معه مثل ايام فتره الخطوبه الرومانسيه اجعليه يشعر باحتياجك له و بانوثتك و رقتك و اسالى عنه دوما و اتصلى به و هو فى العمل لتخبريه انك تحبيه ( و ليس لتعطيه قائمه طلبات او تذكريه بمشاويرك الخاصه )



اشغلى عقلك و تفكيرك بكيفيه الحفاظ عليه و على سعادته بدلا من التفكير فى اسئله من قبيل هل هو يخوننى ام لا هل تزوج على ام لا فأنت الان يجب ان تكونى ذلك الحضن الدافىء و السكن المريح الذى يحتاجه