كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - الأهلي يستطلع رأي حجازي للعودة في الميركاتو الشتوي
حجازي
أجرى مسؤولو النادي الأهلي، اتصالات بأحمد حجازي، مدافع المنتخب المصري ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل استطلاع رأيه بشأن العودة للشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعرض الأهلي، على حجازي، فكرة العودة للقلعة الحمراء، حال موافقته على إنهاء تجربته الاحترافية مع وست بروميتش.
وترددت أنباء عن دخول الزمالك في مفاوضات قوية مع المدافع الدولي، صاحب الـ 27 عامًا، مما دفع الأهلي لمعرفة حقيقة الأمر وإبداء الرغبة في استعادة خدمات أحمد حجازي من جديد.
وكان أحمد حجازي قد رحل عن صفوف الأهلي في يونيو/حزيران 2017 إلى وست بروميتش ألبيون، بعد تجربة استمرت لمدة موسمين مع الفريق الأحمر، عقب رحيله عن فيورنتينا الإيطالي.
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