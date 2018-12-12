كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - شاهد..ليلي علوي تنشر صوره لها علي غلاف مجله عالميه

نشرت الفنانة ليلى على عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة لها على غلاف مجلة فوج العالمية فى طبعتها العربية . وجاءت إطلالة ليلى موفقة من خلال إرتدائها بملابس بفستان من اللون الأخضر ذات طابع فرعونى . يذكر أن ليلى علوى للسينما من خلال فليم " التاريخ السرى لكوثر " ، والذى يشاركها فى بطولته كل من زينه ومحسن محى الدين وتاليف وإخراج محمد امين .





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..ليلي علوي تنشر صوره لها علي غلاف مجله عالميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.