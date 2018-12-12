كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - تعرف على " أبو زينب" .. قاهر الغزاة ومرشح العراقيين لوزارة الدفاع

دعا رئيس تحالف تمدن، النائب فائق الشيخ علي، لتعيين القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي،"أبو زينب" في منصب وزير الدفاع.

وقال الشيخ علي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، 12كانون الأول 2018، تعليقا على دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تولي الأسدي منصب وزير الدفاع، إن "وزارة الدفاع في تقسيمات دولتنا الطائفية من حصة السنة العراقيين، ولكنك حينما تركل الطائفية، وتحاول أن تبني دولة تعتمد المهنية في معاييرها، يكون الرئيس محمد الحلبوسي نموذجا يجب أن يحتذى".

وتابع بالقول إن " أبو زينب قاهر الغزاة مرشح العراقيين كلهم لوزارة الدفاع".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال في رسالة له وجهها للقائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، " نرغب بترشيحكم الى منصب وزير الدفاع ايمانا بقدراتكم، ونأمل ان يتم على ايديكم اكمال بناء جيش عراقي وطني قوي لكل العراقيين، ونرجو موافقتكم ليتسنى لنا اجراء اللازم، تقبل منا وافر التقدير والاحترام".

ر.إ