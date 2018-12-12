كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - تموين منيا القمح يشن حملات على المخابز ومحلات الجزارة

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة لتحقيق انضباط الأسواق والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى التزام التجار بتطبيقالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبها فقد أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة وكرلس عبدالملك رئيس الرقابة التموينية واللواء مصطفى عبيه رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وبالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملة تموينية مفاجئة على المطاعم والتجار التموينيين والمخابز اللبلدية بمركز منيا القمح .

وأشارت "عبد الرحمن" إلى أنه قد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2778 ضد "م ح" بالمحمدية لتجميعه 6 شكائر دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة و منخل وقيامه بنقل الدقيق وإعاده تعبئته فى شكائر.

كما تم تحرير محضر 2784 ضد "ص ا"صاحب محل جزارة بميت يزيد لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على 8. 5 كيلو لحمه وتحرير المحضر 2786 ضد "م ح"صاحب محل جزاره بالعزازيه لذبحه خارج السلخانه وتم التحفظ على 14 كيلو جرام وتحرير محضر 2788 ضد "ع ب" صاحب محل جزاره بميت يزيد لذبحه خارج السلخانه وتم التحفظ على 5 كيلو جرامات.