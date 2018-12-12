كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - هجوم عنيف لسعوديات على"مودل روز".. ماذا قالوا ؟

تعرضت الفاشنيستا السعودية مودل روز لهجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن حقوق المرأة.

وكانت روز قد خرجت في مقاطع فيديو موثقة من خلال حسابها في “سناب شات” لتوضح حقيقة فيديو تحدثت فيه عن مشكلة سيدة، وتسبب لها بسوء فهم.

وخرجت قائلة: “(..) راحوا خذوا فقرة لي، عن حل مشاكل، جت البنت تقلي انا متجوزة وعندي عيال بس عندي حبيبة، فرحت قلتلها هذا شي مو طبيعي متل ما انتي ما تدرين شو تبين وداخلة مشكلة روحي راجعي دكتور نفسي، طبعا انا كنت بتكلم عن موضوع البنت، بس هم وش سوو، قطعوها بطريقة تناسبهم، الترجمة كانت إن أنا اهاجم المثليين وإنهم مرضى نفسيين ولازم يراجعوا أطباء نفسي (..) فمتل ما قلتلكم خدوا الفيديو وقصقصوه، انا الموضوع ما فرق معي، لإن انا واثقة من نفسي وتفكيري وشو أبي، المهم قاعدين يقولوا للبراندات إن أنا ضد المثليين أنا ضد حقوق المرأة، شلون أنا ضد حقوق المرأة؟ وأنا امرأة؟”.

وقدمت الفاشنيستا السعودية في معرض حديثها نصائحها بشأن حقوق المرأة: “أنا أعرف أطالب بحقوقي زين بس مو بطريقتكم، طريقتكم هي اضربي الدنيا بالحيط، اهربي من أهلك، غيري دينك، بيعي وطنك بيعي وبيعي، كلنا حصلنا على حقوقنا بالطريقة الصح وهذا الأساس، وأنا أريد أقول هذول ما يطالبون المرأة بطريقة سوية بس بطريقة، لأن لما تبين تأخذين حقوقك مش لما تهربين بأهلك وتهاجمين بلدك (..) هذي مو حقوق، أبد ما دخلها بالحقوق (..) أنا قاعدة أقول هالكلام علشان الناس اللي يشوفون الفيديو، فيصيرون يقولون أنا ضد أحد، أنا الحمدلله ما ضد أحد”.

لكن نصائح مودل روز عرضتها لانتقادات حادة، حيث أعربت حقوقيات سعوديات عن استنكارهن لنصائحها، معتبرات أن نمط حياتها يخالف كلامها، وذلك من خلال هاشتاغ #روز_اخرسي_واعلني على موقع التواصل “تويتر”.

وعلقت مغردة تحت مسمى “ريشيم” بالقول: “الحرية ما تروح إلا للناس النذلة والمنافقة”.

واستنكرت “سارة الحربي”: “روز هاربه من بلدها لها كم سنة وفوقها مافيه شي ماسوته كل جزء بجسمها طلعته غير صورها وجايه علينا تبي تعلمنا كيف نطالب بحقوقنا ونحافظ على ديننا صدااع من كثر الأستشراف”.

بدورها، أيدت “مناة”: “الشي الوحيد اللي يخليها تستشرف هو أنها ماتبي تخسر متابعينها لأنها تعرف أن الاستشراف هو اللي يرفع عدد قطيعها. كل اللي هامها الفلوس إنسانة بدون مبادئ ومتناقضة تقول كلام وتسوي عكسه! وش يخلي وحدة عايشة بأمريكا “ولا تقدر ترجع للسعودية” إنها تستشرف غير هالشي!”.

وعلقت “ريناد”: “كل يوم زقة جديدة على الساحه ومقطعها لاستشراف والمصيبة لها ماضي ما يترقع لو منها وذا ما ضيي اروح أموت أشرف لي قمت لاستشراف ولانحطاط في ذا الشرذمه وتقول ما يضفك غير بلدك طيب أنتي بلدك ليش ما ضفك ؟”.

كما كتبت “ايف”: ” للأسف إننا نطالب بحقوقنا عشان تنعم فيها روز واضوى ووعد ورغد ونهى والقمايم الباقية وبعدها يعلمونا كيف نطالب بهدوء وسلالة”.

فيما سخرت “شفا”: ” ههههههههه بالإنجليزي تتغير شخصياتهم ومبادؤهم. لكن لنا بالعربي مستحيل يكلفون أنفسهم على الأقل يعتذرون. ولا يهتمون أننا نشوفهم متناقضين وكذابين عادي لأن ماعندهم أدنى احترام لنا”.

لكن الكاتبة سارا آل الشيخ من جانبها أيدت ما قالته مودل روز: “النسويات والحقوقيات ما يحبون النصيحة بطريقة صحيحه.. يحبون اللي يقول لهم اهربوا وتحصلون في الخارج واحد يتبناكم.. اصنعوا قصص وهاشتاقات واربطوها بإذاعات ومنظمات خارجية كي تحصلي على حقك.. ما اغباكم عندما تعتقدون ان الاساليب الملتوية والرخيصة توصلكم لبر الأمان”.