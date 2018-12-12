كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - الأرصاد: طقس الويك إند جميل.. كله يخرج ويتفسح - اتفرج بالفيديو

طمئن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، المواطنين بشأن حالة الطقس فى عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا :"الويك إند القادم سيكون من أجمل الأجواء على مستوى الجمهورية، وكله يخرج ويتفسح".



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