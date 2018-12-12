كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - وزارة الطيران تقيم إحتفــالية "يــوم الوفـــاء" بالأوبرا وتدشن بروتوكول جديد مع وزارة الثقافة

تحت رعاية وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، أقامت وزارة الطيران المدنى مساء اليوم احتفالية بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "يوم الوفاء" بحضور لفيف من قيادات الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وبمشاركة عدد كبير من العاملين وأسرهم من المحالين على المعاش وعدد من الكوادر الشبابية المميزة فضلاً عن العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي هذه الاحتفالية في ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالجانب الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران، واستمراراً على التواصل معهم ولحرصه على توفير الدعم المعنوي لأسرة قطاع الطيران المدني.

واكد وزير الطيران المدني أن إختيار هذا اليوم بعنوان "يوم الوفاء" جاء تقديراً للجهود المبذولة والمخلصة فى عملها من قبل جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وخاصة ممن أفنوا حياتهم في بناء هذه المنظومة الحيوية وقد وجه سيادته الشكر لهم مؤكداً على أنهم رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفانى فى العمل.

وفي الحفل تم الاعلان عن تدشين بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الطيران المدني ووزارة الثقافة لتبني مواهب ابناء العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة في الفنون المختلفة.

الجدير بالذكر أن هذه الإحتفالية تأتي فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة فى مصر للطيران ووزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية كون مصرللطيران الناقل الرسمي لنجوم وحفلات الأوبرا .

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