كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 26 منشأة طبية غير مرخصة

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إغلاق 26 منشأة طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة من بينها معامل للتحاليل الطبية ومراكز للعلاج الطبيعي وعادات وذلك لعمل 24 منشأة بدون ترخيص وتعدد المخالفات وتكرارها في منشأتين.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وقال شاروبيم إنه لن يسمح بإعادة تشغيل هذه المنشآت إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها بعض المنشآت.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرار الحملات التي تشنها إدارة العلاج الحر للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.

وشدد محافظ الدقهلية على عدم السماح للمنشآت الطبية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التي حددها القانون لضمان مستوى الخدمة الطبية التي تقدمها للمواطنين وأنه لا تهاون مع أي مخالفة مهما كان مرتكبيها.