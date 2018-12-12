كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - حبس لص سيارات المعادي 4 أيام

أمرت نيابة المعادي، بحبس لص 4 أيام لاتهامه بسرقة السيارات. وكانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادى قد تمكنت من ضبط عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل".. حال استقلاله سيارة ملاكى "بدون ترخيص". بالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المدعو "ماجد.ح.ع"- سن 58 - طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى. وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى. كما اعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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