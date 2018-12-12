كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - مصرع طالب وإصابة سائق في تصادم بالرحمانية

لقى شخص مصرعه كما أصيب سائق "بإشتباه كسر بالقدم اليسرى" أثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بطريق الخزان -سماديس بمركز الرحمانية بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بوقوع حادث تصادم بطريق الخزان – سماديس ( فرعى ) أمام عزبة أبو جبران بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية (موتوسيكل) رقم 1100915 بحيره قيادة أيمن م ا14 سنة طالب ومقيم قرية نظارة سماديس بدائرة المركز ،دراجة بخارية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية قيادة "رضا، غ، ف"، 25 سنة سائق ومقيم قرية نظارة المنيا بدائرة المركز أثناء سير الدراجة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالقادمة من الاتجاه المقابل لها.

أسفر الحادث عن وفــاة أحد مستقلى الدراجة الأولى "قاسم، ا، ع"، 18 سنة، ومقيم بذات الناحية وإصابة قائدها" اشتباه كسر بالقدم اليسرى" وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الرحمانية العام.. والمصاب لذات المستشفى لإسعافه وغادرها.

حدثت تلفيات بالدراجتين وأزيلت آثار الحادث، وبسؤال قائدى الدراجتين قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم جنح المركز، وجارالعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.