كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة
أمرت نيابة السيدة زينب، بحبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام تخصص فى سرقة الدراجات النارية والاتجار فيها.
وكانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قد كشفت قيام سيد. ع. م- سن 23، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات" وإسلام. ز. ا- 19 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، مقيمان بدائرة القسم يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.
واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات نارية، تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى 3 من عملائهم .
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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