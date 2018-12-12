كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

أمرت نيابة السيدة زينب، بحبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام تخصص فى سرقة الدراجات النارية والاتجار فيها.

وكانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قد كشفت قيام سيد. ع. م- سن 23، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات" وإسلام. ز. ا- 19 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، مقيمان بدائرة القسم يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات نارية، تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى 3 من عملائهم .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.