كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - اتفرج.. لحظة مهاجمة كنجر بري رجلا

نشر موقع لايف ليك المعني بمقاطع الفيديو المميزة والنادرة مقطع فيديو، يظهر لحظة هجوم كنجر بري على رجل في منطقة ريفية في أستراليا، ولكن كلابه أنقذته من هذا الهجوم.

وكان الرجل يتجول مع أفراد عائلته وكلبيه على ضفاف بحيرة في أستراليا، حتي ظهر الكنجر البري ودفعه بقوة على الأرض.

ولاحظ الكلبان الحادثة، وتصديا للكنجر، حتي نجحا فى إبعاده عن المشهد تمامًا.

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