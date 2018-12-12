كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - بيع لوحة فنية طولها 50 مترا في مزاد علني
كشفت دار مزادات "سوثبي" عن بيع لوحة فنية بطول 50 مترا للفنان التشكيلي، جون لامب، وابنه، بعنوان "من لندن إلى هونج كونج خلال ساعتين".
وبحسب روسيا اليوم، أبدع الفنانان التشكيليان تلك اللوحة عام 1860، وهي عبارة عن مقاطع تخلق لدى الإنسان تخيلا كأنه يسير في الفضاء، ويقوم برحلة بالقطار، ويرصد من وراء نافذة عربته مناظر متغيرة.
يذكر أن اللوحة الفريدة تطرح للبيع لأول مرة، حيث تم تقييمها بـ 80 ألف جنيه إسترليني، وقال الخبراء في دار "سوثبي" إن الفنانيْن التشكيلييْن اللذين أبدعا اللوحة لم يزورا هونج كونج ولا الأهرام المصرية ولا البحر المتوسط، مع العلم أنها أماكن ظهرت في لوحتهما.
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