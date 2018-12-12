كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - نائب يطالب بغرامة وحبس لمدخني الشيشة

أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، على ضرورة تقنين وضع الشيشة في مصر، بعد أن أصبح يسودها شيء من الفوضى، لدرجة أن الإناث أصبحن يُدخنها في بالأماكن العامة، وهو ما يتطلب منّا التدخل تشريعيًا لتنظيم الأمر.

وقال "حنفي"، إنه يجب أن تكون هناك عقوبات للحد من الظاهرة، بحيث تشمل غرامة مالية على شاربي الشيشة والحبس حال التكرار، مبررًا ذلك لما تحمله الشيشة من أضرار صحية وعدوى مزمنة، منها الإصابة بالدرن والسل.

كانت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، طالبت خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين الماضي، بأن يكون هناك معايير محددة لتقنين أوضاع الشيشة.

وعقب الدكتور علي عبد العال على مقترح النائبة بأنه من الصعب وقف الشيشة لكونها حرية شخصية، مشيرًا إلى أنه موضوع شائك، لكنه في حاجة إلى التقنين بما لا يتنافى مع حرية الأفراد.