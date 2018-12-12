كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - بث مباشر.. مدبولي يشهد توقيع إنشاء سد ستيجلر جورج

ننقل بثًا مباشرًا لتوقيع الدكتور مصطفى مدبولى عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بحضور وزير الكهرباء.

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