كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - فيديو.. احذر : عادات سيئة قد تسبب لك العقم

تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض عادات خاطئة تسبب لك العقم. 1- التدخين يلحق الضرر بالمادة الوراثية في خلايا الحيوانات المنوية. 2- الافراط في شرب المنبهات يؤثر بشدة علي الحيوانات المنوية ويضعفها 3- الزيادة المفرطة في الوزن ، تقلل نسبة الخصوبة وتسبب خللا في الهرمونات 4- التعرض للقلق والتوتر المستمرين يؤثران سلبا شاهد الفيديو..

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