كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - استكمال طرق الإسكان الاجتماعى بمدينة أخميم الجديدة

صرح المهندس حسام فتحى أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنه سيتم استكمال طرق الإسكان الاجتماعى بمنطقة 55 فداناً بشمال المدينة، والطرق المؤدية لها (طبقة أساس – طبقة تشريبMco – طبقة رابطة أسفلتية – بردورات – انترلوك)، وتم طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: سيتم تنفيذ أعمال تدعيم 10 عمارات، وهى، عمارة رقم (6) حى (و)، مجاورة (2)، وعمارة رقم (2) حى (ح)، مجاورة (5)، وعمارة رقم (12) حى (ج)، مجاورة (5)، وعمارة رقم (11) حى (هـ)، مجاورة (4)، وعمارة رقم (7) حى (هـ)، مجاورة (9)، وعمارة رقم (3) حى (ب)، مجاورة (8)، وعمارة رقم (5) حى (و)، مجاورة (7)، وعمارة رقم (2) مجموعة (6)، مجاورة (18)، وعمارة رقم (5) حى (ب)، مجاورة (6)، وعمارة رقم (2) حى (د)، مجاورة (7)، وتم طرح التنفيذ فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: تم طرح تنفيذ أعمال الصيانة والحراسة لشبكات المياه والرى والصرف الصحى وخزان الموازنة للأحياء (1 – 2 – 3) بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.