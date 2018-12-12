كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - التضامن : صرف مساعدة عاجلة لمتضرري منزل غرب بالاسكندرية

كتب - محمود عبد العال بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الطارئة انتقل فريق الاغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية وإدارة غرب الاجتماعيه ومؤسسه التكافل الاجتماعي بالمحافظة الى موقع سقوط اسقف حجرات أحد المنازل الكائن ١٠ شارع وادي النطرون غيط العنب حي غرب للمعاينة. وتبين أن العقار مكون من ارضي وثلاث طوابق علوي وسقوط سقف الدور الثالث حتي الدور الارضي ويقيم بالعقار سبعه اسر بواقع ٢٨ فرد ونتج عن الحادث وفاه طفله وحاله اصابه وخسائر ممتلكات. وقد تم توزيع بطاطين بعدد افراد الاسر المتضرره وهم ٢٨ فرد من اداره غرب كما تم صرف مساعده استثنائية عاجله من مؤسسه التكافل الاجتماعي بواقع خمسمائه جنيها لاسره الطفله المتوفيه ومائه جنيها لحاله الاصابه وجاري استكمال محضر الشرطه وجميع المستندات لصرف مستحقات المتضررين من خسائر الممتلكات والاعاشه وتعويض الوفاه والاصابه من اداره غرب الاجتماعيه









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