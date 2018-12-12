كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - المفتي يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية بمكة

يشارك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، في فعاليات المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي ينعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "مخاطر التصنيف والإقصاء .. تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة".

وسيُلقي المفتي الكلمة الرئيسية في المؤتمر والذي ينعقد تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن المقرر أن تتناول كلمته التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية، وأهمية تعلم وإدراك فقه الاختلاف الصحيح الذي يجنب الأمة خطر جماعات التطرف، التي فرقت الأمة بسبب المذهبية والطائفية واستباحت الدماء لمجرد الاختلاف.

يبحث المؤتمر، جمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسئوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم وكذلك نشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، كما يبحث المؤتمر مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف ومناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوي الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي والشراكة الحضارية مع غير المسلمين وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يحضره أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدى لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.