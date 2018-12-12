كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - جهاز مدينة العاشر من رمضان يحصل على شهادة الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، وهى إحدى مدن الجيل الأول فئة (أ)، حصل على شهادة الأيزو 45001 إصدار 2018 فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بعد أيام من حصول جهاز مدينة طيبة الجديدة عليها، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من تأهيل أجهزة المدن الجديدة للحصول على شهادات الأيزو، والتى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة.

وقال المهندس أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تمت الموافقة على المرحلة الثانية لتأهيل بعض أجهزة المدن الجديدة وهى، مدينة العاشر من رمضان، للحصول على شهادتى الأيزو 9001 فى نظم إدارة الجودة، والأيزو 17025 فى معامل محطات المياه، ومدينة أسوان الجديدة، للحصول على شهادتى الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، والأيزو 17025 فى معامل اختبارات المواد، ومدينة قنا الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، ومدينة الفيوم الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، ومدينة الشيخ زايد، للحصول على شهادة الأيزو 17025 فى معامل محطات المياه، ومدينة أسيوط الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، مع متابعة مدينتى طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، فى فترة ما بعد المنح، لضمان الاستمرارية.