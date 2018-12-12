كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - ترامب يهدد الكونجرس : الجدار أو تجميد الحكومة

أعلن الرئيس الأميركي أنه لن يمانع في تجميد عمل الحكومة، في حال لم يوافق الكونغرس على مشروع تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. تهديد ترامب جاء خلال اجتماع عاصف مع زعيمي الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد الكونجرس : الجدار أو تجميد الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .