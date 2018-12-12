كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية - اتفرج

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الحالة الجوية مستقرة، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 21 والصغرى 16 درجة.

وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء أنه تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مفيدًا بان الرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحذر من تساقط الامطار على السواحل الشمالية بالكامل اليوم، مؤكدًا أن تساقط الامطار سيصاحبه نشاط للرياح.