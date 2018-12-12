كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - الصحة تشدد على حظر بيع السجائر للأطفال

طالبت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، بضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بترخيص تجارة بيع التبغ بالتجزئة، ما يؤدي إلى حظر بيع منتجات التبغ ما لم يكن مقيدا في السجل المصري لتجار التجزئة.

وشددت على ضرورة تطبيق القانون بخصوص بيع السجائر الفرط وبيع السجائر للقصر.

وأشارت إلى ضرورة دعم التصدي للبيع لمن هم دون السن القانونية، من خلال حملة تستهدف حظر بيع التبغ للقصر، ورفع وعي تجار التجزئة والمجتمع بالقانون، وذلك من أجل تطبيق إستراتيجية مكافحة التبغ والقضاء عليه.