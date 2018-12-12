كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً - تعرف مع "البشاير" على الحالة المرورية اليوم بالقاهرة الكبرى

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور، لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان كثافات مرورية متقطعة في حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر تكدسا مروريًا بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك الأمر من الجيزة اتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف.

وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي وفي الاتجاه العكسي ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية، وشهد شارعا فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.