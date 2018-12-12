بالصور| 11 معلومة عن باية محيي الدين.. نشرت "فوجي" صورتها وعلمها "بيكاسو" أصول الرسم

يحتفل، اليوم الأربعاء، محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل"، بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الجزائرية، باية محيي الدين، التي تعتبر من أصحاب العلامات المميزة في الفن التشكيلي بالعالم أجمع.

وفي ذكرى ميلادها، يرصد "هن" 11 معلومات عن حياة الفنانة الراحلة باية محيي الدين:

1- اسمها الحقيقي فاطمة محيي الدين، وولدت في برج الكيفان بالجزائر.

2- "باية" يتمية الأبوين منذ ولادتها، فربتها جدتها.

3- منذ طفولتها، بدأت في تشكيل تماثيل صغيرة لحيوانات وشخصيات بالطين وكان عمرها لا يتعدى الـ13 عامًا.

4- نشرت مجلة "فوجي" صورتها، وكان عمرها لا يتعدى الـ16 عامًا.

5- اهتم بها النحات الفرنسي، جون بيريساك، حيث عرض رسوماتها على "أيمي مايجت"، وهو تاجر أعمال فنية ومؤلف ومنتج أفلام معروف آنذاك، ومدير مؤسسة "مايغت" للفنون.

6- عرضت أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسى بباريس سنة 1947.

7- علمها الفنان بابلو بيكاسو، أصول الرسم.

8- عملت لبلدية فرنسا أعمال حرة من الفخار.

9- تزوجت من الموسيقار الأندلسى محفوظ محيي الدين الذى كان يكبرها بـ30 عاماً، لكنها كانت الزوجة الثانية له.

10- في عام 1963 اشترى المتحف الجزائرى أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيي الدين عن الرسم، وتم عرض جميع أعمالها في الجزائر وباريس والعالم العربى، والكثير من أعمالها ظل محفوظًا فى لوزان بسويسرا.

11- توفيت الفنانة باية محيي الدين ببلدة البلدية بالجزائر عام 1988.

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