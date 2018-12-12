البطولات النسائية تتفوق على أفلام الرجال بشباك التذاكر

أفادت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "تايمز أب"، وهي منظمة تأسست لتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى أن أفلام البطولات النسائية تتفوق على أفلام البطولات الذكورية في شباك التذاكر.

وأجرت الدراسة تحليل لـ350 فيلم شهير في جميع أنحاء العالم تم عرضها في الفترة ما بين يناير 2014 وديسمبر 2017، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".

ووجدت أنه في الأفلام ذات الميزانيات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، سجلت شهرة أفضل عندما لعبت امرأة دور البطولة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأفلام التي اجتازت اختبار "بيتشديل" أبلت بلاء حسنا أيضًا، ويتطلب اختبار "بيتشدل" أن يضم أي فيلم شخصيتين من الإناث تدور بينهن محادثة حول شيء آخر غير الرجل.

يذكر أن الأفلام ذات البطولة الذكورية تفوق في عددها أفلام البطولات النسائية، ففي الأفلام التي تزيد ميزانيتها عن 100 مليون دولار، كان هناك 75 فيلما يلعب فيها الرجال دور البطولة، في مقابل 19 فيلما للبطولات النسائية.

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