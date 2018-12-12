ما حقيقة مشاركة الممثل المصري كريم قاسم في فيلم إسرائيلي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري، كريم قاسم، عن حقيقة الأخبار التي تناولت مشاركته في فيلم إسرائيلي، موضحًا جنسية العمل الأجنبي الذي شارك فيه.
وأعرب الفنان في لقاء خاص مع "فوشيا"، خلال حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، عن سعادته لمشاركة فيلمه "ليل خارجي" ضمن المسابقة الرسمية لأفلام المهرجان.
يذكر أن كريم قاسم قدم العديد من الأعمال الفنية، منها أفلام أوقات فراغ، الماجيك، بالألوان الطبيعية، إي.يو.سي، مصور قتيل.
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