مشاعل الشحي توجّه رسالة إلى مي العيدان بعد سخريتها من جنسيّة خالها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتحمّل الإعلامية، والفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، "إهانة" الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من جنسيّة خالها، قائلة: "مي العيدان تلميحات ورا تلميحات وآخر كلام قولتيه يوم ما استهزقتي فيني وبنسبي إنه أنا أمي فلبينية وخالي فلبيني".

وأضافتْ الشحي، في مقطع فيديو لها، عبر تطبيق "سناب شات": "الحين أنت اليوم استهبلتي ماجيه في بالك الآية التي تقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ".

واستكملتْ قائلة: "يعني أنتي ما تعرفين كيف جرحتيني.. والله إني أحترمك ولليوم أحترمك.. لو شو ما كان لكم دينكم ولي ديني.. وبعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته".

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، قد نشرتْ عبر صفحتها على إنستغرام، فيديو لمشاعل الشحي، مع خالها فلبيني الجنسية، وعلّقتْ عليها قائلة:"مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني.. اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب".

وأثار تعليق الإعلامية الكويتية، غضب متابعيها، الذين اتّهموها بالعنصريّة، وعدم احترام مشاعر الآخرين، مؤكّدين، أنّها ليس من حقّها مطلقًا، السّخرية منها، ومن خالها بهذا الشكل "الفج".

وبعد ردّ الشحي، عادتْ العيدان، ونشرت فيديو الرّدّ عبر صفحتها الخاصّة، دون تعليق، أو اعتذار، فماذا قصدت؟