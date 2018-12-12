جيني إسبر: صديقي المقرّب الموبايل.. ولستُ محظوظة بالأعمال الشّاميّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ النجمة السورية، جيني إسبر، عن ملامح شخصيتها في مسلسل "سلاسل دهب"، إخراج إياد نحّاس، وإنتاج غولدن لاين.

وقالت إسبر لـ"فوشيا"، إنّها تؤدّي شخصية "زهور"، متحدّثة عن الظروف الصعبة، التي تعيشها الشخصية، ومسارها مع تقدّم أحداث العمل.

كما تحدّثتْ إسبر، عن علاقتها بالسوشال ميديا، حيث فاجأتها كاميرا فوشيا في كواليس تصوير العمل، وهي تتواصل مع جمهورها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وصرّحتْ عن إطلالتها، واهتمامها بظهورها في الأعمال الدرامية، واعتمادها دائمًا، على اختصاصي مكياج وشعر، للوصول إلى الإطلالة، التي تريحها، وتساندها في أداء شخصيتها.

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