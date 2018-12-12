5 طرق تساعدكِ على إضافة اللون المرجاني لإطلالتكِ اليوميّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يكونُ لون النيون الأخضر هو الاتجاه اللوني الأكثر لفتًا للأنظار على مدرجات ربيع 2019، ولكن هناك ظلّ أكثر هدوءًا ظهر على المدرجات وأكّدت شركة بانتون أنه الظل الرئيسي في العام المقبل.

إنّه اللون المرجاني أو ما يُعرف أيضًا بالكورال قد لا يكون رائجًا مثل النيون، لكنه قد ظهر بالفعل في تقرير صيحات الألوان الذي صدر في شهر سبتمبر خلال أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2019.

وكما يُعرّفه بانتون، فإن الظل (المعروف باسم Pantone 16-1546) هو لون حيوي ناعم، سيُضفي المزيد من البهجة والمرح على خزانة ملابسك.

وعلى الرغم من أنه قد يكون سهل الارتداء من الأخضر الليموني أو الأصفر لكنه لا يزال أكثر صعوبة من الأسود أو أي ظل محايد آخر.

ولهذا السبب جمعنا لك 5 طرق سهلة لضمّ هذا اللون إلى خزانتك بدءًا من الآن.

الأحذية و أحمر الشفاه

شهد عرض المدرج من شانيل لموسم ربيع 2019 ظهور ظل أحمر الشفاه الأكثر مثالية لهذا الموسم، وهو بلون الكورال ويتناسق بسهولة مع الصنادل الشفافة من قماش PVC بلون الكورال.

ملابس السباحة

هذا الظل الحيوي يليق بإطلالاتك الشاطئية خلال العطلة الصيفية، سواءً كان بلون صنادل الفليب فلوب أو البيكيني أو حتى الكوفر آب.

الكعب المُدبب

أسهل طريقة لعشّاق الأحذية لإضافة ظل الكورال إلى خزائنهم هي باختيار نمط الكعب المدبب الكلاسيكي، والذي سيُضفي بسهولة لمسة مشرقة على الإطلالة المحايدة.

زي كامل

شهدت مدرجات ألتوزارا وبارابال غورونغ وسايس مرجان ظهور إطلالات كاملة بلون الكورال منسّقة مع إكسسوارات مطابقة بنفس اللون وقد بدت جميلة وأنيقة.

الريش

إذا كان هناك اتجاه ربيعي يبعث على التفاؤل والحياة فهو الريش، هذه الإضافة الجميلة اجتاحت جميع أنحاء مدرجات ربيع 2019 من أحذية الميول، والصنادل الرياضية وجميع أنواع الملابس، ويُمكن ارتداء قطعة مزيّنة بريش بلون الكورال.