فنانات خطفن الأنظار بأناقتهن في 2018

هناك العديد من الفنانات اللاتي أصبحن رمزا للأناقة في 2018 ، في مجال الفن فشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تألقت على مدار العام في كل إطلالاتها دون أي أخطاء تُذكر.

وكذلك بالنسبة للممثلة التونسية درة وأيضا الفنانة أروى جودة و أمينة خليل والمطربة أنغام حيث امتازت كلاً منهن بمظهر مناسب وأنيق، فمن تعتبرها الأكثر أناقة من بينهن؟