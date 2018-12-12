فنانات خطفن الأنظار بأناقتهن في 2018

القاهرة -لايف ستايل
هناك العديد من الفنانات اللاتي أصبحن رمزا للأناقة في 2018 ، في مجال الفن فشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تألقت على مدار العام في كل إطلالاتها دون أي أخطاء تُذكر.
وكذلك بالنسبة للممثلة التونسية درة وأيضا الفنانة أروى جودة و أمينة خليل والمطربة أنغام حيث امتازت كلاً منهن بمظهر مناسب وأنيق، فمن تعتبرها الأكثر أناقة من بينهن؟
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