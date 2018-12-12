أطعمة مفيدة لنمو الشعر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية بدمج بعض الأطعمة في برنامج العناية بالشعر، نظرا لأنها تعمل على تحفيز نمو الشعر بطريقة طبيعية، نظرا لوجود البروتين والعديد من المغذيات الأخرى في هذه الأطعمة، ومنها:

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين صحة الشعر، لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والأحماض الأمينية والفيتامينات، التي تحفز جذور الشعر، ولكي يعمل زيت الزيتون بكامل قوته فلا بد من تسخينه قليلا، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا، ويتم تكرار هذا الإجراء مرة واحدة أسبوعيا.

البصل في الشامبو

لا داعي للقلق هنا من انتشار رائحة البصل في الشعر، حيث تعتبر مركبات الكبريت في البصل من المواد المثالية لتعزيز نمو الشعر، ويمكن تحضير الشامبو بالبصل بكل سهولة، حيث يتم فرم قطع صغيرة من البصل وخلطها مع الشامبو العادي، ومن الأفضل أن يتم ذلك في الوعاء القابل لإعادة الملء في الحمام، ويتم ترك هذا الخليط لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المخلوط بالبصل ثلاث مرات أسبوعيا، وبالنسبة لرائحة البصل فإنه يمكن معالجة الشعر بعد ذلك بواسطة بلسم الشعر.

خل التفاح

ينصح الخبراء دائما بغسل الشعر بالخل وخاصة في المناطق التي يحتوي فيها ماء الصنبور على مواد جيرية، حيث يعمل الخل على إذابة المواد الجيرية وجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانا، كما تعمل المعادن والأحماض الدهنية الموجودة في خل التفاح على تحفيز نمو الشعر وزيادة لمعانه، وتتمثل أسهل طريقة لاستعمال خل التفاح في وضعه في عبوة اسبراي ورشه على الشعر بعد الشامبو ولا يتم شطفه بالماء.

البروتين

يحفز البروتين من نمو الشعر، ويمكن دمج البروتين النقي مع مستحضرات العناية بالشعر، من خلال إضافة اثنين من بياض البيض في وعاء وتقليبه جيدا، وبعد ذلك يتم وضعه على الشعر بالكامل، ثم يُترك لمدة نصف ساعة، وفي النهاية يتم شطف الشعر بالماء، ويتم تكرار هذه العملية ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل.