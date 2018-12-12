كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - الليلة.. إنبي يبحث عن الفوز أمام النجوم في الدوري

إنبي والنجوم

يلتقى فريقا إنبي في مواجهة صعبة فى تمام السابعة من مساء اليوم أمام النجوم في الأسبوع الـ17 للدورى وعلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويبحث أصحاب الأرض عن الفوز الغائب مع الإدارة الفنية الجديدة بقيادة على ماهر الذى تولي المهمة خلفًا لخالد متولي الذى استقال من منصبه بسبب سوء النتائج وعدم التوفيق بعد توقف رصيد الفريق البترولي عند 14 نقطة، ويبحث أيضا احمد سامى المدير الفنى للنجوم عن الفوز لأكثر من سبب الأهم تأكيد أحقية الفريق في البقاء مع الكبار والابتعاد عن شبح الهبوط.

وقدم النجوم خلال الموسم الأول لهم في المسابقة اداء عاليا وظهروا بصورة طيبة مع أول مشاركة في الدورى الممتاز.