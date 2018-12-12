كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:51 صباحاً - فيديو..معلومات تجهلونها عن عشبة " الفوة ".. لن تستغني عنها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يستعرض اسباب ستجعلك لا تستغني عن عشبة الفوه. 1_ تحمي الكبد وتنشط انزيماته 2_ تساعد علي التخلص من الاملاح الزائدة والسموم 3_ تعالج التهابات الجهاز البولي 4_ مضادة للتقلصات وتشنجات العضلات 5_ علاج فعال لحالات الانيميا عند الاطفال والحوامل 6_ تخفف من اعراض الام الدوره الشهرية اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

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